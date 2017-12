Advent der Stille.

„Der Advent ist die stillste Zeit“, hört man in vielen Gedichten und Liedern. Nur leider merkt man oft nichts davon. So kam Ingrid Kraus die Idee, inmitten des Adventmarktes in der Kellergsetten in eine Oase der Stille einzuladen.

Karl Schodl stellte seinen Weinkeller dafür zur Verfügung. Die lange Kellerröhre selbst strahlt schon sehr viel Ruhe aus. Noch dazu wenn es hier in der Oase der Stille nur Kerzenlicht, ein wenig Weihrauch und eben viel Ruhe gibt.

„Schön war, wie viele Menschen sich trauten, einfach in die Stille einzutauchen und es zu genießen“, erzählte Gertrude Messinger, die gemeinsam mit Ingrid Kraus, Helene Berger, Stadtpfarrer Eduard Schipfer und Brigitte Klan den ein wenig anderen Adventkeller umsetzte.

Als kleines Dankeschön für den Besuch hatten die Damen eine Geschenkrolle für jeden Gast vorbereitet. Der Inhalt: das Weihnachtsevangelium und Vorschläge für das Feiern unterm Christbaum.