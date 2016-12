„Wenn Sie vor drei Wochen auf dieser Baustelle gewesen wären, Sie hätten nicht geglaubt, dass wir fertig werden“, konnte Robert Menzel, Direktor des ÖAMTC-Mitgliederservices am 16. Dezember durchatmen: „Es war eine Zitterpartie. Gestern haben wir noch die Schilder aufs Dach montiert!“

Ging sich alles aus, Österreichs modernster ÖAMTC-Stützpunkt konnte pünktlich in Betrieb gehen. „Das ist der erste Stützpunkt, den wir in sieben Monaten Bauzeit fertig gestellt haben“, freut sich Menzel. Immerhin investierte der Club in den Mistelbacher Standort 4,2 Mio. Euro.

Von Mistelbach aus werden 23.000 Mitglieder betreut: „Wir stellen nicht das Auto, sondern den mobilen Menschen in den Mittelpunkt - egal, mit welchem Fahrzeug er kommt“, sagt ÖAMTC-Präsident Werner Kraus. Etwas, das auch Landesrat Karl Wilfing, selbst im Jahr 150.000 Kilometer unterwegs, bestätigen kann: „Seit Jahrzehnten kann man sich auf diesen Club verlassen. Was die Werbung verspricht, wird da auch gehalten!“

Im Detail: