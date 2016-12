Große Tradition hat die Dezembersitzung des ÖVP Teilbezirkes Poysdorf im Föllimer Dorfzentrum. Obmann Herbert Bauer lädt dabei zu einer von Doris Kellner und der Familienmusik Leisser gestalteten besinnlichen Adventstunde und zu einem gemütlichen Beisammensein ein.

Teilbezirksobmann Herbert Bauer dankte allen Funktionären und Helfern, die für den reibungslosen Ablauf der Wahlen gesorgt haben. „Es ist nicht selbstverständlich, dass sich hier engagierte Bürger finden, die mehrmals hintereinander aktiv mitarbeiten um Wahlen zu ermöglichen“, hob Bauer hervor.

Die polarisierenden Gesellschaften sorgen politisch für sehr viel Kopfzerbrechen. Vernünftige Kompromisse haben in der Politik kein großes Ansehen. „Regionale verbundene Politiker genießen in der Bevölkerung das größte Vertrauen. Daher müssen wir uns in den Gemeinden verstärkt für die Demokratie einsetzen. Wir haben hier eine sehr große Verantwortung“, betonte Landesrat Karl Wilfing. Die Hauptmotivation zu Wahl zu gehen darf nicht sein – denen zeige ich es. Hier ist es als wertvolle Basisarbeit wichtig in Gespräche und Diskussionen dagegen zu halten und nicht einfach hinten nach zu schreien. Kompetenz zu zeigen ist gefragt ergänzte Wilfing.

Der Landesrat zeigte aber auch auf, was 2016 im Bezirk alles gelungen ist: Der Ausbau der A5 läuft und die Umfahrung Drasenhofen wird geplant. Das Weinviertel hat mit dem Klinikum in Mistelbach das modernste Krankenhaus NÖs.

Mit einem Geschenkkorb mit Spezialitäten aus den elf Orten des Teilbezirkes wurden Manfred Leisser zum Sechziger, Herbert Pech zum Fünfziger und Christian Frank zum Vierziger beschenkt.