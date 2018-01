Zeitreise in die 1990er-Jahre .

„Dieser Jahrgang ist der letzte der 90er Jahre. Darum sind wir auf die Idee gekommen, die 90er zum Motto des Oktavanter-Balles zu machen,“ erklärten die Klassenvorstände der diesjährigen Debütanten, Petra Vilim und Friedrich Brezina, das Motto des heurigen Oktavanerballes im Laaer Gymnasium, der außerdem bereits sein 70-jähriges Jubiläum feierte. Der Titel war darum bald gefunden: 90´s Kids - The Turn of the Century“. „Doch bald wurde darauf überhaupt ein Schwerpunkt der 90er Jahre, mit Filmen, Kleidung, Musik und Serien.“

Plakate und Bilder aus der Zeit, sowie nachgestellte Fotos mit den Schülern, fotografiert von Philipp Bergermayer verzierten die Wände des altehrwürdigen Gymnasiums, eingerichtet von Professorin Anita Hahn-Hirschbrich mithilfe der Schüler. Auch die Mitternachtseinlage sollte in eine Zeitreise versetzen und beflügelte die Erinnerung wohl vor allem die Eltern der Debütanten.

Der Obmann des Elternvereines, Heinrich Lester bezog sich in seiner Eröffnungsrede ebenfalls auf die Hits der 90er Jahre und wünschte nach „Bon Jovi „It´s my live“ einen guten Start ins Leben nach dem gelungenen Abschluss der Schule.

Doch erst wurde einmal fröhlich gefeiert: und mit Strauß „Tritsch-Trasch-Polka“ und Lou Begas „Mambo Nr 5“ und den Glückwünschen des Direktors Thomas Jaretz eröffneten die jungen Paare den Ball.

Mit der Musik der Laaer Big Band oder den zahlreichen Attraktionen im weitläufigen Schulgebäude feierte anschließend nicht nur die Jugend, sondern auch die zahlreichen Ehrengäste, wie Landesrat Karl Wilfing, Landtagsabgeordneter Manfred Schulz, Bürgermeisterin Brigitte Ribisch, Vizebürgermeister Georg Eigner, Pfarrer Christoph Goldschmid, Landesschulinspektorin Brigitte Schuckert, Stadträtin Isabella Zins, befreundete Schuldirektoren, wie Christian Rindhauser, Ingrid Pfennigbauer und Monika Fröschl.