Mit dem Kaufhaus Bruckner schließt mit 31. Dezember eine Institution: Seit drei Generationen arbeitete die Familie Bruckner als Nahversorger in Ottenthal.

Gerhard und Lore Bruckner haben das Geschäft von den Eltern 1983 übernommen und 1985 zu einem kleinen Supermarkt ausgebaut. Lore Bruckner war die gute Seele des Geschäftes und geht nun in den wohlverdienten Ruhestand. Gerhard Bruckner hat sich früher um den Kohlen- und Ölhandel gekümmert.

Schauspieler von Catering begeistert

„Wir waren mit 100 Waggons Kohle im Jahr der größte niederösterreichische Kohlenhändler“, erzählt Gerhard Bruckner. Mit der Grenzöffnung war dies innerhalb von zwei Jahren vorbei. In der Hochblüte hatte das Geschäft auch noch Filialstandorte in Steinebrunn und Bernhardsthal. „Es war eine sehr schöne Zeit“, blickt Lore Bruckner zurück auf die Arbeit im Lebensmittelgeschäft:

„Dankbar bin ich, dass die Kinder auch immer so eifrig mitgeholfen haben. Da bin ich sehr stolz“, erzählt die Geschäftsfrau. Schöne Erinnerungen hat Lore Bruckner auch an die Filmproduktion „Der Blunznkönig“. „Das war eine tolle Sache. Ich habe während der Filmproduktion für das komplette Catering gesorgt. Die Schauspieler waren so begeistert, dass sie noch heute Brötchen bei uns bestellen und abholen lassen“, erzählt Lore Bruckner.

Umbau als Hürde zur Weiterführung

Landesrat Karl Wilfing dankte Gerhard und Lore Bruckner für ihre Arbeit als Nahversorger und betonte, dass hier geballte Kompetenz im Ort vorhanden ist, denn sonst hätten sich nicht bis heute zwei Geschäfte in Ottenthal gehalten. „Danke, dass Eure Familie 33 Jahre hier Nahversorger im Ort war“, betonte der Landesrat.

Bürgermeister Erwin Cermak tut es sehr leid, dass mit der Pensionierung von Lore Bruckner das Kaufhaus schließt. Es gab auch Interessenten, aber die Auflagen und der behindertengerechte Umbau waren eine zu große Bürde, um neu beginnen zu können.