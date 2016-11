Aufregung in Paasdorf: Die FPÖ sieht sich als Opfer einer Intrige, die ÖVP spricht schlicht von Arbeitsverweigerung: Für die Bundespräsidentenwahl am 3. Dezember hätte die ÖVP den ihr zustehenden Vorsitz in der Sprengelwahlbehörde Paasdorf an die engagierte FPÖ-Gemeinderätin Elke Liebminger abtreten wollen, diese wehrt sich aber mit Händen und Füßen dagegen, diese Funktion ausüben zu müssen.

Die Vorgeschichte: Schon nach dem ersten Wahlgang zur Bundespräsidentenwahl Ende April hatte Sprengelleiter Wolfgang Seltenhammer für die Stichwahl abgewunken: Da sei er nicht da. Auf der Suche nach einem Ersatz, vor allem nach der Anfechtung der Stichwahl, bot man Liebminger, seit der Wahl 2015 im Gemeinderat vertreten, die Aufgabe an.

Diese lehnte das Angebot vehement ab. „Ich bin erst bei zwei Wahlen Beisitzer gewesen, ich traue mir das nicht zu!“, sagt Liebminger im NÖN-Gespräch: „Ich traue mir noch nicht zu, die Verantwortung zu übernehmen und zu garantieren, dass alles in geordneten Bahnen abläuft!“

Was durfte sie bisher als Beisitzerin im Wahllokal machen? „Ich hab‘, während ein anderer Beisitzer Mittagspause gemacht hat, eine Stunde lang die Namen der Wähler in der Wählerevidenz abgehakt“, sagt Liebminger.

„Man kann mir gerne nachsagen, dass ich Angst habe“, gesteht die Gemeinderätin: „Aber ich will nicht dafür den Kopf hinhalten, wenn etwas schief geht und es heißt, die FPÖ habe es in den Sand gesetzt!“ „Das ist lächerlich“, sagt VP-Gemeindeparteiobmann und Vizebürgermeister Christian Balon: „Jeder ist froh, wenn die Wahlen endlich vorbei sind und wir endlich einen Präsidenten haben!“

Bei den Blauen will man trotzdem an die böse Absicht bei den Schwarzen glauben: „Die wollen sich an uns abputzen. Die ÖVP hat die Mehrheit und muss diese Funktion auch besetzen“, sagt Liebminger. „Unsere Leute haben auch nicht immer Zeit, um für eine dritte Wahl dieses Jahr einen Sonntag zu opfern!“, kontert Balon.

„Es gibt Schulungen von der Bezirkshauptmannschaft, da muss man halt hingehen“, sagt der Vizebürgermeister: „Es ist eine typische Ausrede der FPÖ: Beim Kritisieren sind sie Nummer 1, wenn es um Arbeit und Verantwortung geht, sind sie eher zurückhaltend. Und wenn sie nichts zusammenbringen, sind sie das Opfer und immer die anderen schuld!“

Warum wird nicht geschult? „Ich hab´ momentan viel um die Ohren, ich trau’s mir nicht zu“, sagt Liebminger.

FPÖ-Bezirksobmann Michael Bernard springt für die Gemeinderätin in die Bresche: Die Gemeinde habe die Meldungen zu spät abgegeben und Fristen versäumt. Stimmt nicht, kontert Stadtamtsdirektor Reinhard Gabauer. Die Erstmeldung sei fristgerecht erfolgt. Änderungsmeldungen an die BH könnten aber jederzeit erfolgen.