Einem Pellendorfer fiel auf, dass es in seiner Nachbarschaft ganz eigentümlich roch. Als er seinen Verdacht der Polizei mitteilte, nahm sie das betroffene Haus genauer unter die Lupe.

Und fand eine professionelle Zuchtstation für 1.600 Marihuana-Pflanzen: Mit entsprechenden Lampen und Abluftanlage. „Das war eine Profianlage“, sagte ein Ermittler. Sie rückten mit der Dienstsichel aus, ernteten die Marihuana-Stauden und führten sie einer Vernichtung zu.

Vier Verhaftungen

Apropos illegal: Der für den Betrieb der Anlage notwendige Strom soll geklaut gewesen sein. Die Betreiber der Drogenfarm hatten einfach den Stromzähler überbrückt.

Mittlerweile gibt es in dem Fall vier Verhaftungen, die jüngste am Wochenende in der Gemeinde Hohenruppersdorf, die Ermittlungen laufen weiter.