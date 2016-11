NÖN: Seit zwei Jahren verhandeln Pfarre und Gemeinde nun schon über die Zukunft des Pfarrzentrums. Warum gibt es noch immer keine Einigung?

Leopold Mathias: Wir scheiterten bei den Gesprächen immer an einer rechtlichen Lösung bezüglich einer gemeinsamen Nutzung von Gemeinde und Pfarre. Mehrere Varianten wurden diskutiert. Wir hoffen nach wie vor auf eine gemeinsame Lösung.

Welche Varianten wurden diskutiert?

Bei einer wäre das Gebäude auf Baurechtsbasis an die Gemeinde gegangen und wir hätten uns eingemietet. Das wollte die Gemeinde nicht. Auch bei einem Ansatz, der ähnlich wie bei einer Eigentumswohnung funktioniert hätte, konnten wir uns nicht einigen.

Eigentümer des Pfarrzentrums ist ja die Pfarre Wolkersdorf.

Ja genau. Die Gemeinde hat, was das Pfarrzentrum betrifft, eine angenehme Situation. Die Hausbetreuungssorgen und Verwaltungskosten liegen bei der Pfarre. Im Zuge unserer gemeinsamen Gespräche hat die Stadtgemeinde den Vorschlag gemacht, uns das Grundstück samt Pfarrzentrum abzukaufen und der Pfarre dafür ein wertgleiches Grundstück hinter der Kirche zu geben. Das kam in den pfarrlichen Gremien nicht gut an. Der aktuelle Standort ist einfach besser in den kirchlichen und kommunalen Alltag eingebunden.

Was halten Sie von der vor Kurzem beschlossenen Übergangslösung, bei der die Gemeinde die nächsten fünf Jahre 15.000 Euro jährlich bezahlt und so Zeit für die Entscheidungsfindung bleibt?

Die Gemeinde hat ihre moralische Schuld erkannt. Es kann aber nicht sein, dass wir fünf Jahre dahinwurschteln. Die Pfarre fühlt sich auf die lange Bank geschoben. Die Gemeinde kann sehr froh sein, den Saal zur Verfügung zu haben. Es sind dort ständig Veranstaltungen.

Auch der Zustand des Pfarrzentrums wurde diskutiert.

Das Pfarrzentrum ist sicher keine Bauruine. Das ist auch kein Plattenbau, wie die NÖN schrieb. So wurde in dieser Zeit halt gebaut.

Gibt es keine Mängel?

Die Luftheizung ist nicht mehr zeitgemäß. Man muss den Saal rechtzeitig aufheizen, die Temperatur fällt aber innerhalb kurzer Zeit wieder ab. Die Heizung macht zudem viel Lärm, was etwa bei Vorträgen störend ist.

Bürgermeisterin Anna Steindl kritisiert auch die nicht vorhandene Barrierefreiheit des Kindergartens im Pfarrzentrum.

Der Zugang zum Pfarrsaal ist seit Jahren barrierefrei gestaltet, was den Abgang zum Kindergarten betrifft, so ist es schon ein länger bekanntes Problem. Es hat die Gemeinde auch nicht interessiert, diesen Mangel selbst zu bereinigen.

Was würde eine Revitalisierung kosten?

Grobe Schätzungen gehen bei einer Sanierung des Gebäudes unter Beibehaltung der bisherigen Raumstruktur von mehr als einer Million Euro Kosten aus. Das Ganze behindertengerecht zu gestalten, etwa mit Lift, würde noch höhere Kosten bedeuten. Eine Grundsatzfrage wird sein: Sanierung oder Neubau? Diskutiert muss beides werden. Auch wenn ein Neubau für mich eher nicht infrage kommt. Jedenfalls scheint es mir nicht sehr realistisch, das alleine zu stemmen. Wir können nicht jahrelang unser Budget am Pfarrzentrum ausrichten.

Was schwebt Ihnen vor?

Ich würde mir eine gemeinsame Lösung wünschen. Die Brücken sind zur Zeit noch nicht abgerissen.