„Es ist schade, dass damit die mehr als hundertjährige Geschichte der Raiffeisenbank in Pillichsdorf zu Ende geht“, meint Bürgermeister Franz Treipl, angesprochen auf die bevorstehende Schließung der Filiale in der Gemeinde.

„Es war abzusehen, dass der Standort auf Dauer nicht zu halten ist“, gibt sich auch Bruno Mittermair, der für die UI im Gemeinderat sitzt, realistisch. „Wir haben schon vor dem Bau der jetzigen Filiale ein Gesamtkonzept gefordert.“

Barrierefreies Gemeindeamt angedacht

In der Tat wird in einer Aussendung der UI aus dem Jahr 2000 schon Kritik an dem „freistehenden, eigenartig platzierten Gebäude“ geübt. Denn das Geschäftsgebäude ist direkt neben dem Schloss gelegen, das heute das Gemeindeamt und das Dorfgasthaus „Schurlwirt“ beherbergt.

„Hoffentlich bietet sich jetzt die Gelegenheit, das Objekt zu einem vernünftigen Preis zu erwerben.“ Bürgermeister Treipl beruhigt: „Die Raiffeisenbank hat uns zugesichert, beim Verkauf zuerst mit der Gemeinde zu sprechen. Angedacht wäre dann dort vielleicht ein barrierefreies Gemeindeamt zu schaffen.“ Trotz des allseitigen Bemühens das Beste aus der Situation zu machen, fügt er hinzu: „Natürlich ist es ein Verlust für die Infrastruktur der Gemeinde und wir sind betroffen, dass wir hier zwei Arbeitsplätze verlieren.“

Der Gemeinderat tritt planmäßig am 12. Dezember das nächste Mal zusammen. Es ist aber noch kein Tagesordnungspunkt vorgesehen, der sich speziell mit dem Abwandern der Raiffeisenbankfiliale oder irgendwelchen Konsequenzen daraus befasst.