Der Gemeinderat in Pillichsdorf trat am 19. September nach der Sommerpause in leicht veränderter Form zusammen.

Damit ergab sich schon ein Teil der Tagesordnung, die Ausschusspositionen wurden nachbesetzt. Bevor es an die Rochaden ging, wurde über ein Lieblingsthema der Umweltinitiative UI diskutiert und abgestimmt. Der Tagesordnungspunkt „Allfälliges“, der es rasch und direkt ermöglichen würde, aktuelle Themen im Gemeinderat anzusprechen, sollte per Beschluss verpflichtend auf die zukünftigen Tagesordnungen gesetzt werden.

„Meiner Meinung nach ist das ganz klar. Die Verantwortung liegt beim Bürgermeister."

VP-Gemeinderat Rudolf Kaudela zu einem verpflichtenden Punkt „Allfälliges“.

Nach der Rechtsauffassung von Vizebürgermeister Erich Trenker (SPÖ) erklärt die Gemeindeordnung das aber ohne Deutungsspielraum, das könne nicht im Gemeinderat beschlossen werden. Auch Rudolf Kaudela von der ÖVP sieht das so: „Meiner Meinung nach ist das ganz klar. Die Verantwortung für die Tagesordnung liegt eindeutig beim Bürgermeister.“

Demnach wäre ein gültiger Beschluss gar nicht möglich. Davon unberührt ist natürlich die Möglichkeit, einen Tagesordnungspunkt zu „erzwingen“, wenn mindestens ein Drittel der Mandatare die Aufnahme unterstützen. Bei der Abstimmung, die durch ein hohes Maß an Stimmenthaltungen gezeichnet war, wurde der Antrag abgelehnt und die Frage damit hinfällig.

Ebenfalls größeren Raum nahmen die Entscheidungen über die Verteilung von Subventionen an die diversen Vereine der Gemeinde ein. Die Sitzungen des Gemeinderates sind immer wieder überraschend gut besucht, und auch dieses Mal waren einige Zuhörer anwesend.

Diese hörten von den Anfragen und Anregungen, die schriftlich an Bürgermeister und Gemeinderat ergingen. Dieses Verfahren ermöglicht, viele der eingehenden Punkte gleich an die zuständigen Ausschüsse zu verweisen, und soll die Arbeit bei den Sitzungen des gesamten Rates effizienter machen.

Jugend setzt sich für Flüchtlinge ein

Viele der Anfragen kamen von den Listen MHUM und UI, besonders über den Fortschritt einiger Projekte wie dem propagierten 30er auf der Hofwiese oder die rechtliche Situation auf dem neuen Verbindungsweg zwischen Wiener Straße und Rußbach, der für Fahrradfahrer und Schulkinder gedacht war. Ebenfalls moniert wurde mangelnde Akteneinsicht für die Gemeinderatsmitglieder.

Aber auch ein Brief der Jugend Pillichsdorf, die sich unterstützend für die Unterbringung von Flüchtlingen beim Pfarrhof einsetzt, wurde vorgelesen. Es sind momentan auch noch andere Optionen im Gespräch.