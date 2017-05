376 Einsätze, 2.885 Tätigkeiten und 580 Übungen leisteten die Feuerwehren aus dem Abschnitt Poysdorf-Schrattenberg im vergangenen Jahr. Zu den 77.000 freiwilligen Arbeitsstunden kommen 16.000 Stunden der Feuerwehrjugend hinzu, erläuterte Abschnittskommandant Franz Buchmann in seinem Bericht.

Einen Schwerpunkt bildete die Vorstellung der gemeinsam erarbeiteten Alarmpläne für die Nordautobahn von Schrick bis nach Drasenhofen. Feuerwehren von Drasenhofen bis Wilfersdorf sind in den unterschiedlichsten Aufgabenbereichen und Alarmstufen im Einsatz. „Wichtig ist, dass wir so weit wie möglich immer die direkte Auffahrt zum Einsatz haben und nicht erst von der Autobahn abfahren und in die Gegenrichtung auffahren müssen“, betonte Buchmann. Die Alarmpläne wurden für Brandeinsätze, technische Einsätze und Umwelteinsätze erarbeitet und auch bereits vom Landesfeuerwehrkommando genehmigt.

Gerne wird überörtlich zusammengearbeitet

Bürgermeister Thomas Grießl hob hervor, dass die Gemeinden gerne bereit seien, hier überörtlich zusammenzuarbeiten. Wertvolle Unterstützung leistete Klaus Österreicher. Beim Aufbau des Systems half auch Norbert Schamböck, der bereits für den ersten Autobahnabschnitt die Alarmpläne erstellt hatte. Josef Hörmann von der Autobahnpolizei wird auch in den nächsten Monaten über das richtige Verhalten auf Autobahnen referieren.

Die Sachgebietsleiter präsentierten ihre Arbeit. So berichtete Franz Benedek, dass im Abschnitt 453 ausgebildete Atemschutzgeräteträger vorhanden sind. Neuer Sachbearbeiter für Fahrzeuge und Geräte wurde Bernd Kemminger aus der FF Poysdorf. 92 Jugendliche werden in 14 Feuerwehrjugendgruppen für den Feuerwehrdienst spielerisch vorbereitet.

Tolle Leistungen haben Marion Flicker aus Großkrut, Sandra Klampfer aus Ottenthal sowie Gerald Bayer und Stefan Lindmaier beim Leistungsabzeichen der FF-Jugend in Gold erbracht. Beim Katastrophenhilfsdienst berichtete Harald Schreiber, dass er Christian Gruber von der Feuerwehr Ginzersdorf als Stellvertreter gewinnen konnte.