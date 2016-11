„Auch wenn sie beide an ihrer Integration fleißig arbeiten und sich anpassen, nützt nur noch ein guter Rechtsanwalt, der gegen die Abschiebung wieder einen Einspruch macht!“

Obwohl die derzeit geübte Praxis, Flüchtlinge in jenes Land abzuschieben, wo sie die EU betreten haben, rechtlich in Ordnung ist, sind diese Dublin III-Verfahren für Egon Englisch von der Flüchtlingshilfe Poysdorf „Menschen helfen Menschen“ aus humaner Sicht ein Unsinn.

„Sie werden aus dem Herzen unserer Gemeinde herausgerissen!“

Derzeit soll ein Paar aus Poysdorf abgeschoben werden, dem man den Willen zur Integration nicht absprechen kann. Auch einem dritten Flüchtling droht die Abschiebung. Er hilft derzeit als Universaldolmetscher: Spricht er doch Arabisch, Farsi, Kurdisch und Deutsch.

Die Vorgangsweise der Behörden ist die gleiche, wie schon in Mistelbach vor ein paar Wochen: Die Polizei holt die Flüchtlinge aus ihren Quartieren, die Behörde hat noch nicht einmal über den Einspruch zur Abschiebung entschieden, noch vor dem Fristende wird die Abschiebung angeordnet. „Das Ehepaar Neda und Masood konnte viele positive Gründe für ihre beginnende Integration angeben“, sagt Egon Englisch.

Flüchtlingshilfe versuchte Abschiebung zu verhindern

Deutschkurse, Arbeit bei der Gemeinde, ehrenamtliche Arbeiten für den Verschönerungsverein und private Hilfeleistungen zeigen, dass die beiden bereit sind, sich in die österreichische Gesellschaft einzugliedern.

Und noch diese Woche wäre die Taufe der beiden geplant gewesen“, erzählt Englisch, den Taufunterricht hatten sie wie auch der abschiebegefährdete Dolmetscher Ali besucht.

Er wurde bereits getauft. „Sie werden aus dem Herzen unserer Gemeinde herausgerissen!“, kritisiert auch der evangelische Pfarrer Hans Spiegel, der ebenso wie Englisch um die Flüchtlinge bemüht ist.

Die beiden und Ingrid Pichler von der Flüchtlingshilfe Poysdorf versuchten, die Abschiebung zu verhindern – erfolglos. „Wir werden den Kontakt zu unseren Flüchtlingen auch in Kroatien suchen“, sagt Pichler. Man müsse sich aber schon eine Frage stellen: „Werden Menschen von unserem System noch als solche wahrgenommen?“

Flüchtlingspaar wird von Kirche betreut

Mittlerweile sind Neda und Masood in Zagreb gelandet – und haben es vergleichsweise gut getroffen: Sie sind in keiner der überfüllten Massenunterkünfte untergebracht, sondern in einer Wohnung in Zagreb selbst und werden von der Kirche betreut. Ihre Angst ist aber nicht kleiner geworden. Sie fürchten eine weitere Abschiebung in den Iran. Und das, sind sie überzeugt, würde ihr Todesurteil bedeuten.

Das Problem an der Abschiebung nach Kroatien: Die Zustände in den dortigen Lagern sind gelinde gesagt fragwürdig, Menschenrechtsorganisationen kritisieren fehlende medizinische Versorgung und Platzmangel – die Lager sind bereits jetzt randvoll. Eine entsprechende Petition gegen die Dublin III-Abschiebepraxis ist im Laufen, 5.000 Menschen haben sie bislang gezeichnet.

„Auch wenn die Flüchtlinge an ihrer Integration fleißig arbeiten und sich anpassen, nützt nur mehr ein guter Rechtsanwalt!“

Egon Englisch, Flüchtlingshilfe Poysdorf

Ein in Mistelbach untergebrachter Flüchtling wurde abgeschoben, dann von den kroatischen Behörden auf die Straße gesetzt, auf eigene Kosten musste er wieder zurück zu seiner Familie ins Weinviertel reisen. Integrationswille sei bei der gängigen Praxis egal, sagen Kritiker.

„Wir können nicht für jeden, der abgeschoben wird, einen guten Rechtsanwalt zur Verfügung stellen. Wir haben nicht die finanziellen Mittel dafür“, erklärt Egon Englisch: „Und eine Abschiebung in ein sicheres Land kann fast gar nicht verhindert werden.“

In Poysdorf sind derzeit 80 Asylwerber und ungefähr 28 Asylberechtigte untergebracht. Von diesen Asylwerbern sind 18 gefährdet, abgeschoben zu werden: „Anscheinend haben wir in Poysdorf alle Problemfälle bekommen!“, so Englisch.