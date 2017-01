Mit den beiden Juniorfirmen „Brot-lerei“ und „Liebe für Süßes“ gibt die Landwirtschaftliche Fachschule Poysdorf ein kräftiges Lebenszeichen von sich.

Die Junior Company „Brot-lerei“ bietet Hausbrot, Kartoffelbrot, Vollkornbrot und ein Brot des Monats an. „Liebe für Süßes“ beschäftigt sich mit Großmutters Spezialitäten wie dem Weinbeißer oder den Hausfreunden. Beiden gemeinsam ist, dass sie nachhaltig ihre Zutaten in der Region kaufen und zwei Mal die Woche ihre Produkte anbieten.

Aber auch mit zahlreichen nationalen und internationalen Auszeichnungen bei Wettbewerben lässt die Fachschule Poysdorf immer wieder aufhorchen. Direktor Martin Faber: „Die Fachschule feiert ebenso wie die Bäuerinnen das 40-jährige Bestehen.“ Und dem Zuspruch zur Schule für Land- und Hauswirtschaft im Schuljahr 2016/2017 tut dies keinen Abbruch: „In diesem Schuljahr konnten die meisten Schüler der letzten zehn Jahre verzeichnet werden“, sagt Faber.

Wie geht es mit der Schule weiter? In den nächsten Jahren wird sie im Zuge der Strukturreform von Poysdorf nach Mistelbach übersiedeln und mit dem dortigen Standort verschmelzen. Dafür sind bauliche Adaptierungen notwendig und in Gesprächsrunden wird in den nächsten Monaten am Zukunftsmodell für die Schule gearbeitet. „Wir können versprechen, dass dieses Schulmodell der ländlichen Hauswirtschaft in dieser erfolgreichen Form auch in Mistelbach weitergehen wird. Das Gebäude wird sich ändern, wir werden aber mit voller Energie wie bisher daran weiterarbeiten“, betonte Direktor Martin Faber, der ein tolles Lehrerteam hinter sich hat und daher auch diese großen Erfolge verzeichnen kann.

Beim Tag der Bäuerin in Falkenstein rief er die Bäuerinnen auch auf, die Information hinauszutragen und im Freundes- und Bekanntenkreis zu informieren, dass die Fachschule für ländliche Hauswirtschaft Bestand hat - jetzt in Poysdorf uneingeschränkt weiterläuft und in zirka zwei Jahren nach Mistelbach übersiedeln wird. „Wir werden in Mistelbach weiterführen, was wir in Poysdorf aufgebaut haben, und so vielen jungen Menschen aus dem Weinviertel eine wertvolle Grundlage für ihr Leben geben“, hob Martin Faber hervor.