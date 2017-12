Knapp vor dem Nikolaus traf die fünfjährige Josi und die siebenjährige Katharina Braunseis aus Schrattenberg mit dem plötzlichen Tod ihrer 27-jährigen Mutter ein hartes Schicksal. Oma Eveline Braunseis kümmert sich um die beiden Mädchen.

2.800 Euro übergeben

Sylvia Schreiber hat davon erfahren und gemeinsam mit den Kollegen von der Poysdorfer Wirtschaft spontan entschieden, dass die Einnahmen des Staufreifestes hier hilfreich eingesetzt werden sollen. Insgesamt konnten so am 22. Dezember am Gemeindeamt 2.800 Euro an Schrattenbergs Bürgermeister Johann Bauer übergeben werden, der dieses Geld zum Wohle der Kinder einsetzt.

Andreas Pech, der Obmann der Poysdorfer Wirtschaft, hat von Bürgermeister Bauer auch einen Tipp bekommen, dass Josi im Kindergarten eine Puppe samt Kinderwagen auf ihren Brief an das Christkind zeichnete.

"Stehen zusammen, wenn Hilfe gebraucht wird"

Dank der Poysdorfer Wirtschaft ging nun für Josi und Katharina dieser Wunsch in Erfüllung. Vizebürgermeister Herbert Bauer dankte der Poysdorfer Wirtschaft für diese großzügige Spende. „Wir stehen in der Region zusammen, wenn Hilfe gebraucht wird“, hob Markus Gurschka hervor, der sich ebenso wie Georg Grossauer und Sylvia Schreiber besonders für dieses Projekt engagierte.

Bürgermeister Johann Bauer bedankte sich für diese Hilfe aus der Region für Menschen in der Region: „Poysdorf ist auch unsere Einkaufsstadt und so ist diese gemeinsame Hilfe auch ein sehr schönes Symbol für die enge Zusammenarbeit in der Region“, hob Bauer hervor.