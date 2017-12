„Es ist wunderschön, wenn man sich auf ein Geschenk freuen kann. Aber besser ist es noch, wenn man beschenkt wird und es nicht erwartet“ erzählte Stadtpfarrer Eduard Schipfer, als er von den Schülern der Volksschule zum Sechziger eine Stola in Seidenmalerei überreicht bekam.

Die Schüler hatten im Religionsunterricht verschiedenste religiöse Motive, aber auch die Poysdorfer Kundschafter auf Seide gemalt. Religionslehrerin Ingrid Kraus sorgte dann in vielen Stunden Handarbeit dafür, dass daraus eine Stola wurde. „Das ist jetzt meine Schulstola“, sagte das Geburtstagskind freudig. Es sei schon etwas Besonderes, so kurz nach dem Christuskind am 29. Dezember seinen Geburtstag feiern zu dürfen, betonte Ingrid Kraus bei der Gratulation. Verena Gebauer und Jeremias Klan hielten im Namen der Schüler eine kurze Ansprache und auch Direktorin Maria Aicher-Kandler sagte dem Seelsorger ein herzliches Dankeschön.

Die Schulmesse feierte Stadtpfarrer Schipfer gemeinsam mit Kaplan Sawi. Die Regenbogensingers und die Lehrerband sorgten für die musikalische Gestaltung.