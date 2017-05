Im Kulturhaus in Poysdorf ist sie jedenfalls ein gern gesehener Gast. Am Samstag den 29. April war sie, gemeinsam mit dem Erwin Schmidt Trio, zu hören.

Geplant war eigentlich auch die Präsentation ihres Buches „Hupfdohle und Jazz-Prinz“. Da war aber die plötzliche Erkrankung des Lektors Peter Vukics dazwischen gekommen. Die Stimmung war aber trotzdem ausgezeichnet, denn Elly Wright die Zeit ihres Lebens viel in der Welt herumkam erzählte aus ihren 57 Jahren im Showbusiness.

In dieser Zeit lernte die Doyenne der österreichischen Jazzszene allen Größen des Jazz kennen. So erzählte sie, dass sie beim Begräbnis eines Musikers sang und ein kleiner Bub ganz ruhig und begeistert zuhörte. Als das Lied zu Ende war, rief er „ für den toten Mann“ und meinte damit, dass Elly noch was für den Verstorbenen singen soll. Sie war in Amerika, Paris, Berlin ebenso zu Hause wie in Hamburg, wo sie eines Tages neben dem großen Oskar Peterson sitzen durfte.

Auch ihrem schon verstorbenen Gatten Leo Wright, der es vom Baumwollpflücker zum Saxophonisten von Charlie Mingus und Dizzy Gillespie geschafft hatte, wird viel Platz im Buch geboten. Bei einer Tournee lernte Leo Wright die Tänzerin und Sängerin Elly kennen, die eigentlich richtigerweise Petronella heißt.

Treue Begleiterin sind seit über 30 Jahren das Erwin Schmidt Trio, das auch in Poysdorf mit dabei war.