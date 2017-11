Unter dem Motto „Es geht mit den Ideen fürs Leben weiter – drei Jahre Fachschule in Poysdorf sind eine gute Idee“ luden die Lehrer und Schüler der landwirtschaftlichen Fachschule in Poysdorf zum Tag der offenen Tür ein.

Das volle Haus zeigt, dass großes Interesse besteht seine Tochter oder seinen Sohn in diese Schule gehen zu lassen freute sich Direktor Martin Faber. Bei der Modeschau um 11 Uhr sprach er seinen Lehrkräften und den mitwirkenden Schülern ein großes Lob aus. Es ist einfach das Schönste Direktor in der Fachschule in Poysdorf sein zu dürfen.

Die Schüler fungierten für die Gäste als Reiseführer und zeigten bei diesem Rundgang die Schule aber auch die Ausbildungszweige, denn ein Schuler der Fachschule kann nach drei Jahren mit dem Facharbeiter im ländlichen Betriebs- und Haushaltsmanagement, sowie mit der Ausbildung zum Heimhelfer, zum Kinderbetreuer, zur medizinischen Bürofachkraft und zum Betriebsdienstleistungskaufmann abschließen. So ist die Schule eine gute Basis für weitere Ausbildungsschritte im Leben.

Besonders auch durch den Schwerpunkt auf Persönlichkeitsbildung hat die Schule großes Potenzial. Das zeigt sich auch an den sehr guten Schülerzahlen. Unter den Gästen auch Landesrat Karl Wilfing, Bürgermeister Thomas Grießl und zahlreiche Bürgermeisterkollegen aus der Region. Auch Landtagsabgeordneter Manfred Schulz und Bezirksbauernkammerobmann Hermann Stich waren zum Tag der offenen Tür gekommen.

Wie es in der Fachschule üblich ist wurden die Gäste natürlich auch mit hauseigenen Produkten kulinarisch verwöhnt. Ein besonderes Highlight war hier die Cocktailbar in der zweiten Klasse. Im Hof der Schule hatte der Absolventenverband seinen Punschstand aufgeschlagen und zeigt so auch seine enge Verbundenheit zur Schule. Auch die Partnerschule aus Znaim war beim Tag der offenen Tür mit dabei.