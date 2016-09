Im Rahmen eines Konzertes von „Flute in Concert“ unter der Leitung von Katharina Kronowetter wurde bekannt gegeben, welche Projekte die Stadtgemeinde und die Sparkasse Poysdorf Privatstiftung gemeinsam verwirklicht haben.

Flötenkunst & Sozialprojekte: "Flute in Concert“ .

Seitens der Stiftung erfolgt jährlich eine Zuwendung von 72.000 Euro, um soziale mildtätige und kirchliche Projekte in Poysdorf zu unterstützen. „Jeder Kunde der Sparkasse leistet einen Beitrag der wieder der Region zu Gute kommt“, betonte Bürgermeister Thomas Grießl. Seit der Gründung zur Jahrtausendwende waren dies mehr als eine Million Euro, die der Region als Unterstützung gebracht wurden.

Gertrude Riegelhofer, die Vorsitzende der Sparkasse Poysdorf Privatstiftung betonte, dass Land NÖ, Stadtgemeinde Poysdorf, das Kabelwerk Gebauer und Griller und die Sparkassenstiftung wichtiger Förderer der heimischen Kultur seien. Sie fördern damit das Ehrenamt, welches in Niederösterreich von 80.000 Menschen getragen werde und jährlich an die 400 Millionen Euro erspare.

Unterstützt wurden im heurigen Jahr die Sanierung des Kirchendaches in Maria Bründl, die Anschaffung einer mobilen Tonanlage für die Volksschule, die Restaurierung der Einsiedlerkapelle, das Museum alte Schule in Altruppersdorf, die Sanierung des Kindergartens in Walterskirchen und die Anschaffung einer kindgerechten Posaune für die Musikschule.

Unter den Gästen waren auch Stadtpfarrer Eduard Schipfer und der Aufsichtsratsvorsitzende der Sparkasse Poysdorf AG Johann Heindl.