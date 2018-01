Gebauer & Griller ist eine österreichische Unternehmensgruppe in Familienbesitz mit Sitz in Wien. Das Unternehmen wurde 1940 gegründet und stellt elektrische Kabel und Kabelsätze sowie Sonderdrähte für die Automobilindustrie, den Aufzugsbau und den Industriebedarf her.

Gebauer & Griller betreibt zwei Produktionsstandorte in Österreich, jeweils einen in Tschechien, der Slowakei, der Republik Moldau, in Indien, China und Mexiko und hat Vertriebs- und Entwicklungsbüros in Deutschland und den USA.