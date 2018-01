Wenn Gertrude Bohrn und Matthias Wendt gemeinsam ihren Geburtstag feiern, kommt ein breites kulturelles Allerlei zusammen. Die jugendliche Siebzigerin Gertrude Bohrn singt seit ihrem 16. Lebensjahr im Kirchenchor von Kleinhadersdorf. Chorleiter Franz Jakob betonte, dass es für einen kleinen Chor auch eine Auszeichnung ist, dass Trude auch in Poysdorf als Sängerin mit dabei ist.

Dies ist aber keine Einbahnstraße, denn gerade auch das zweite Geburtstagskind Matthias Wendt hilft immer gerne in Kleinhadersdorf aus. Gertrude Bohrn ist, wo Hilfe im Ort gebraucht wird mit dabei. So sorgt sie beim Sportverein seit langer Zeit dafür, dass die Spieler in frisch gewaschenen Dressen aufs Spielfeld laufen.

Bürgermeister Thomas Grießl gratulierte mit Stadtsekt den beiden Geburtstagskindern und betonte, dass so kulturell aktive Menschen Poysdorf auszeichnen und zu kulturfreundlichsten Gemeinde gemacht haben.

Auch der Obmann des Musikvereines Staatz Markus Fischer war unter den Gratulanten. Matthias Wendt ist seit 1962 als Musiker aktiv und führt seit 1971 das Notenarchiv des Musikvereines Staatz. „In dieser Position leistet er großartige Arbeit“, hob Fischer hervor.

Mit dabei auch die Staatzer Buam unter der Leitung von Jacky Lehner, die zum Ständchen aufspielten. „Matthias Wendt ist für mich in allen Bereichen 100 %“, hob Lehner hervor. Vom Seniorenbund gratulierte Obmann Johann Gemeinböck. Gertrude Bohrn bringt sich hier auch gerade bei den Singrunden mit ihrer Stimme ein.