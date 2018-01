Großer Andrang beim FF-Ball.

Mit dem Einzug der Feuerwehrmitglieder wurde der Feuerwehrball der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Poysdorf gestartet. Die Tanzband Focus spielte zum Tanz auf. Abschnittsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Harald Schreiber freute sich, Bürgermeister Thomas Grießl und Vizebürgermeister Herbert Bauer unter den Gästen begrüßen zu dürfen. Auch Feuerwehrkurat Stadtpfarrer Eduard Schipfer, Kaplan Savi und Altdechant George van Horick waren der Einladung der Feuerwehr ins Kolpinghaus gefolgt und haben sich bei der Ballnacht bestens unterhalten.

Höhepunkt war die Mitternachtseinlage der Feuerwehr, zu der auch Landesrat Karl Wilfing begrüßt werden konnte. Schreiber und sein Team zeigten, was sie so an Akrobatik und als Discotänzer draufhaben. Da kam so manches, noch unentdecktes Talent, zum Vorschein.

Beliebter Treffpunkt am Ball ist neben der Bar auch das Festschießen der Schützengesellschaft. Beste Schützin bei den Damen war Maria Bürgermeister vor Martina Schreiber. Bei den Herren hatte Christian Latschka die Nase vorne.