„Ich danke vor allem einmal allen Patienten, die in den ersten drei Wochen so großes Vertrauen in mich setzten, dass unser Kalender auch bereits 14 Tage im Vorhinein gefüllt ist“, betonte der neue Poysdorfer Zahnarzt Christoph Karlsböck bei der offiziellen Eröffnung der Ordination am Dreifaltigkeitsplatz 8.

Unter den Gästen auch sichtlich stolz sein Großvater Anton Wottle, Vater Nationalrat Andreas Karlsböck, seine Schwester Stefanie Karlsböck und viele Freunde, darunter auch der Wiener Landtagsabgeordnete Maximilian Krauss. Ein großes Dankeschön galt Mutter Karin Karlsböck-Wottle, die vor allem in der Aufbauphase mit viel Know-how zur Seite stand.

Kassenordination soll viel Lebensqualität bringen

„Christoph Karlsböck hat sich in den ersten paar Wochen in Poysdorf, gerade durch viel positive Mundpropaganda bestens etabliert“, betonte Bürgermeister Thomas Grießl. Stadtpfarrer Eduard Schipfer segnete die Ordinationsräumlichkeiten und betonte, dass Jesus heilend gewirkt hat, und er hofft, dass Karlsböck für die Poysdorfer ebenso sehr heilsam wirkt.

Landesrat Karl Wilfing, der die Ordinationsgründung unterstützte und begleitete, betonte, dass die Kassenordination des Zahnarztes für Poysdorf viel an Kompetenz und Lebensqualität bringt.