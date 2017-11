Die Gäste aus Israel waren gemeinsam mit Elias Abu Oksa nach Poysdorf gekommen. Die technische High School mit 400 Schülern zählt zu den besten Schulen des Landes und ist eine christliche Privatschule. Elias ist durch die Zusammenarbeit von Weikendorf und Gänserndorf mit der Notre Dame Schule ein langjähriger Freund des Poysdorfer Pfarrers.

Auch viele Israelreisende kennen Elias aus seiner Tätigkeit als Reiseleiter. In Israel sind Christen nur 2 % der Bevölkerung und so immer wieder bedroht verfolgt oder auch abgesiedelt zu werden. „Der Besuch hier in Österreich soll den Schülern auch Kraft im Glauben geben“, betonte Elias in seinen Grußworten. Die Schüler hatten auch beim Gottesdienst zwei Lieder ihrer Heimat gesungen. Nach der Heiligen Messe verteilten sie an jeden Messbesucher eine Friedentaube aus Olivenholz.

Die Poysdorfer hatten für die Gäste aus Israel eine Kellergassenführung und den Besuch in der Vino Versum Wein- und Traubenwelt vorbereitet. Im Kolpinghaus gab es zur Stärkung ein Mittagessen bevor die Schüler wieder zu ihrem Stützpunkt nach Großrußbach zurückkehrten. Das Programm der Schüler läuft vom 25. 11. Bis 2. 12. und beinhaltet so Highlights wie den Besuch bei Rapidpfarrer Christoph Pelczar in der Allianz Arena in Wien.

Natürlich sind auch touristische Schätze Österreichs wie das Schloss Schönbrunn, das Stift Göttweig und die Uno City mit dabei. Im Weinviertel wurde neben Großrußbach auch die evangelische Gemeinde Stockerau besucht und der Windkraft Simonsfeld ein Besuch abgestattet. Für die Technology High School Notredame stand natürlich auch ein Rundgang durch die HTL Hollabrunn auf dem Besichtigungsprogramm.