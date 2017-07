Großes Interesse gibt es alljährlich an der Verlegung der Jahresplatte für den Walk of Wine. Erstmals beim Walk of Wine vertreten ist der diesjährige Stadtweinwinzer Werner Hauser mit dem Weinviertler DAC. Er war schon endliche Male erfolgreicher Zweiter, doch heuer hatte Werner Hauser die Nase vorne und hat so einen Platz am Walk of Wine ergattert.

Beim Rotwein bekam das Weingut Strobl aus Wilhelmsdorf heuer seinen Platte: Lorenz und Roman Strobl haben sich heuer mit der „Sonate in Rot“ den roten Stadtwein gesichert.

Bürgermeister Thomas Grießl dankte Christian und Gerhard Felzl, dass sie auch heuer wieder die Erweiterung des Walk of Wines in der Poysdorfer Kellergstetten gespendet haben. Natürlich durfte bei diesem Anlass auch das Sabrieren einer Sektflasche nicht fehlen, was in Poysdorf untrennbar mit der Familie Felzl verbunden ist.