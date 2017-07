Michael Keul hieß am Samstag, den 8. Juli die Gäste beim Konzert von the Royal Bopster herzlich willkommen. „Nach 17 Jahren haben wir es geschafft, den Jazz & Wine Workshop um einen Tag zu verlängern und gleich am ersten Tag einen großartigen Höhepunkt zu hören.“, betonte Michael Keul. Er war auch einer der Dozenten, den Pete Mc Guinness und the Royal Bopster als Band begleiteten. Die zwei Sängerinnen und zwei Sänger boten großartige Musik im Stile von Manhattan Transfer und es ist für das Jazz Kulturhaus in Poysdorf eine große Ehre, derart hochkarätige Musiker aufnehmen zu dürfen. Am Sonntag ging es dann im Schreiberstadl gleich mit der Welcome Session mit Ere Serrando und Band weiter.

Auch während der Woche sind täglich Sessions ab 20 Uhr. Mehr darüber unter www.jazzandwine.at. Am Freitag, den 14. Juli um 20 Uhr ist das Konzert der Dozenten im Kulturhaus. Bei Schönwetter ist es ein Open Air Konzert. Am Samstag, den 15. Juli um 20 Uhr spielen dann die Teilnehmer beim Konzert der Teilnehmer ebenfalls im Kulturhaus auf.