62 Kinder wurden heuer bei der Kinderbetreuung in der Fachschule Poysdorf betreut.

Bürgermeister Thomas Grießl dankte Andrea Walek, Sonja Bürgermeister und ihrem jugendlichen Team für die großartige Initiative. Begonnen hatte die Kinderbetreuung vor rund 20 Jahren die Poysdorfer Landjugend. Dann war Carmen Hörwein beim Weihnachtskindergarten für lange Zeit die Leiterin. Mit Sonja Bürgermeister und Andrea Walek hat sie aber würdige Nachfolgerinnen gefunden. Die Kinder sind begeistert und können Basteln, Kochen, Singen und Spielen.

Ein großes Dankeschön sagte Landtagsabgeordneter Manfred Schulz der Fachschule Poysdorf unter Direktor Martin Faber, die alljährlich die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Küchenchef ist Peter Kandioller. Er hat 12 Kilo Pizzateig vorbereitet. Für die 22 Pizzableche, die für das Mittagessen zu belegen sind, hat er aber bereits einen tüchtigen Helferstab aus zukünftigen Köchen und Köchinnen.

In den letzten Jahren wurden mit dem Reinertrag die Kindergärten der Großgemeinde Poysdorf beschenkt. Heuer geht der Geldbetrag von 443 Euro an die Bibliothek Poysdorf, um so die Anschaffung von Bilderbüchern und Kinderbüchern zu unterstützen. Josef Fürst von der Bibliothek Poysdorf dankte den Jugendlichen für ihr Engagement und auch für die großzügige Spende.