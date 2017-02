Die Ballnacht der Kolpingfamilie stand ganz im Zeichen von Rock am Ball.

So hatten Organisator Bernhard Messinger und sein Team für die Deko das Hard Rock Cafe als Vorbild genützt. An den Wänden hingen goldene Schallplatten, wo bei den Stars die eine oder andere Ähnlichkeit mit Poysdorfern zu erkennen war. Werner Hauser machte als Gabalier beste Figur, Werner Kraus war Prince und auch die Poysdorfer Kundschafter, Festpräsidentin Jazz Gitti und Bürgermeister Thomas Grießl, schlüpften auf den Wandpostern in die Rolle von Rockstars.

Auch die von Andreas Simayr kreierte Mitternachtseinlage war natürlich rockig ausgelegt. Mädels der Volks-Rock’n’Roller-Szene trafen im Poysdorfer Hard Rock Cafe auf weibliche Hardrocker. Alle spielten ihre Rolle bestens. Zum Schluss sang Andreas Simayr, begleitet an der Gitarre von Barbara Habitzl, den Poysdorfer Rocksong der Kolpingjugend.

Bei der Tombola war Michaela Poyss das Glücksengerl. Sie war extra für den Kolpingball aus London heimgeflogen, um mit dabei zu sein. Der Vorsitzende der Kolpingfamilie Poysdorf, Martin Loley, dankte allen engagierten Helfern für ihre Arbeit und im Besonderen Hauptorganisator Bernhard Messinger.

Verena Fritz-Loley und Roman Loley haben mit dem Jungdamen- und Jungherrenkomitee der Kolpingfamilie mit der Polka „Kriegsabenteuer“ aus der Operette „Zigeunerbaron“ von Johann Strauss Sohn den 49. Kolpingball eröffnet.

Die jungen Tänzer haben die schnelle Polka in hervorragender Präzision getanzt und das Publikum gleich zu Beginn zu einem Riesenapplaus hingerissen.

Martin Loley konnte zum Ball auch Bürgermeister Thomas Grießl, Präses Altdechant George van Horick, Stadtpfarrer Eduard Schipfer und zu späterer Stunde Landesrat Karl Wilfing herzlichst begrüßen.

Ein Dankeschön galt Werner Hauser, der mit Gin-Schü und Wodka-Schü als Damenspende gleich zu Beginn die Damen genussvoll verwöhnte.

Im Schützenkeller bei Schützenmeister Friedrich Cee konnten die Ballgäste ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen. Altdechant George van Horick bewies, dass er eine ruhige Hand hat, und gewann den zweiten Platz im Sportschießen.

Im Foyer überraschte Eva Pfeiffer-Grießl die Gäste mit Erinnerungsfotos vom Poysdorfer Ballereignis des Jahres. Natürlich wurde in Bar und Disco bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.