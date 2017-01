„Es ist großartig wie viele tanzfreudige Senioren es gibt, die von der ersten Minute an die Tanzfläche des Seniorenballes nützen“, betonte der Obmann des Seniorenbundes aus dem Bezirk Poysdorf Josef Studeny. „Der Ball wird alljährlich gemeinsam mit den Senioren aus Laa organisiert und einmal in Staatz und dann in Poysdorf gefeiert“, betonte die Laaer Senioren-Teilbezirkschefin Maria Rezniczek. Auch Landtagsabgeordneter Manfred Schulz lobte die tanzfreudigen Senioren. Mit „Alles Walzer“ gab er dann die Tanzfläche frei.

700 Euro gingen an Behinderteneinrichtungen

Landesrat Karl Wilfing, der gemeinsam mit Bürgermeister Thomas Grießl später auf den Ball kam, war dabei, als von den Senioren 700 Euro an Christina Schodl-Meier von den Kolping Behinderteneinrichtungen übergeben werden konnten.

Stark vertreten war die Seniorenbundgruppe aus Poysdorf unter Obmann Johann Gemeinböck, die Studeny auch bei den Vorbereitungen unterstützte. Unter den Gästen auch Seniorenbund Landessekretär Herbert Bauer und der Mistelbach Seniorenbund Teilbezirksobmann Ernst Janda, Daniel Fröschl von der Gemeinde Staatz, Landesvorstandsmitglied Herta Zesch und Helga Thenmayer von den ÖVP Frauen.