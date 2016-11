Bürgermeister Thomas Grießl und Stadtpfarrer Eduard Schipfer begrüßten am Samstag, den 19. November die Poysdorfer Neubürger im Kolpinghaus. Der Bürgermeister lud zu diesem gemütlichen Beisammensein, um den neu Zugezogenen Poysdorf vorzustellen und sie so auch in die Gemeinschaft gut aufzunehmen.

„Wir möchten, dass Ihr Euch alle wohlfühlt und freuen uns wenn Ihr bereit seid im gesellschaftlichen Leben von Poysdorf mitzumachen.“ Mit dabei auch Vizebürgermeister Herbert Bauer, die Stadträte David Jilli, Hans Peter Vodicka und Josef Fürst sowie zahlreiche Gemeinderäte und Ortsvorsteher.

Stadtpfarrer betont, dass er selbst zu Neubürgern gehört

Der Bürgermeister schnitt auch das Thema Lebensqualität an, das sich nach der Verkehrsfreigabe der Weinviertelautobahn am 8. Dezember 2017 auch entlang der Brünnerstraße wesentlich verbessern wird. Stadtpfarrer Schipfer hatte den Weinstock, aber auch das Pfarrblatt der evangelischen Gemeinde aus Mistelbach mitgebracht und betonte, dass er heuer selbst auch zu den Poysdorfer Neubürgern gehört und damit im selben Boot sitzt.

Bürgermeister Thomas Grießl berichtete über das E-Carsharing mit dem Poymobil, über die Photovoltaikanlage bei der Kläranlage, aber auch über die laufenden Projekte rund um die fünf Kindergärten.

Projekt Poysdorf 2025

Den Neubürgern präsentierte er auch das Projekt Poysdorf 2025 und informierte, dass unter www.visionpoysdorf.at aktuelle Infos abzufragen sind. „Jeder ist herzlich willkommen, bei uns in Poysdorf aktiv mitzuarbeiten“, betonte das Stadtoberhaupt. Der weitest Zugezogene ist Roberto Rosi aus Mailand. Er arbeitet im Kabelwerk Gebauer und Griller und wurde so zum Neo-Poysdorfer.