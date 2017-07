„Es ist so weit - wir können mit dem Bau beginnen“, betonte Stadtrat Wolfgang Souczek, der als Obmann der Schulgemeinde den Zu- und Umbau der Neuen Mittelschule in der Hindenburgstraße leitet. In die Wege geleitet wurde es durch seinen Vorgänger Stadtrat Karl Leisser.

Souczek dankte Direktorin Renate Schodl und ihren Lehrkräften für die Formulierung der pädagogischen Anforderungen und dem Architekturbüro Werner Zita für die Umsetzung dieser Planungswünsche.

Den Zuschlag für die Baumeisterarbeiten hat das Bauunternehmen Swietelsky aus Mistelbach erhalten, wo der Poysdorfer Stefan Nachförg als Bauleiter tätig ist. Architekt Werner Zita schätzt den konstruktiven Geist in der Zusammenarbeit, denn es wurde stets überlegt, wie dies so effizient und kostengünstig wie möglich geschafft werden kann.

„Es lohnt sich, dass wir uns für unsere Jugend einsetzen und ihr mit dem Schulumbau die bestmöglichen Chancen in der Region bieten!“Reinhard Künzl, Bürgermeister in Drasenhofen

In den letzten Schultagen hatten die Lehrer auch mit dem Ausräumen der vom Umbau betroffenen Bereiche einiges zu tun. „Obwohl die Bauarbeiten im schulischen Bereich sehr stark in die Ferien verlegt wurden, wird es natürlich für uns Einschränkungen im kommenden Schuljahr geben.

Die Vorfreude auf eine zeitgemäße und moderne Schule an einem Schulstandort, machen dies aber bei Weitem wett“, betonte die Direktorin. „Es lohnt sich, dass wir uns für unsere Jugend einsetzen und ihnen mit dem Schulumbau die bestmöglichen Chancen in der Region bieten“, hob Drasenhofens Bürgermeister Reinhard Künzl hervor. Auch die richtige und moderne Ausstattung für ein gutes Lehrerteam sei wichtig, findet Bürgermeister Thomas Grießl.

Um den Schulbetrieb so wenig wie möglich zu stören, wird hauptsächlich in den Sommerferien gearbeitet. Für Herrnbaumgartens Bürgermeister Christian Frank war es die Herausforderung, ein Projekt zu schaffen, das den Schülern alle Chancen bietet, aber auch finanzierbar ist. „Hier hat uns auch die hohe Kompetenz von Stadtrat Souczek geholfen, der beruflich im Bereich Schulwesen tätig ist. Wir werden trotz der Modernisierung beim Schulbeitrag pro Schüler im Rahmen der umliegenden Schulen liegen“, hob Grießl hervor.