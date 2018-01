Neujahrsempfang: Ehrenring für Karl Wilfing.

Bürgermeister Thomas Grießl lud am 6. Jänner zum Neujahrsempfang in das Kolpinghaus ein. Das Saxophonensemble der Musikschule Poysdorf unter der Leitung von Andreas Schacher sorgte für die musikalische Umrahmung. Den Beginn machten die Sternsinger aus Wetzelsdorf unter der Führung von Maria Gugganeder.

Unter den Gästen auch die Landtagsabgeordneten Manfred Schulz und Kurt Hackl. Dechant Jakob Nwabor, Stadtpfarrer Eduard Schipfer, Altdechant George van Horick und die beiden Poysdorfer Kapläne Thomas Duda und Pater Savi sowie Veltlinerlandweinkönigin Sandra Wötzl mit ihren Prinzessinnen. Auch Bezirkshauptfrau Verena Sonnleithner nützte den Neujahrsempfang, um den Vertretern des öffentlichen Lebens in der Region Poysdorf "Prosit Neujahr" zu wünschen.

Bürgermeister Thomas Grießl freute sich, dass auch seine Amtsvorgängerin Gertrude Riegelhofer, "Gebauer und Griller"-Geschäftsführer Holger Fastabend, Aufsichtsrat Karl Fröschl sowie Vizebürgermeister Herbert Bauer und die Stadt- und Gemeinderäte der Einladung gefolgt waren.

Höhepunkt des Neujahrsempfanges war die Ehrenringverleihung an Landesrat Karl Wilfing: "Er hat wie kein anderer in den letzten zwei Jahrzehnten unsere Region mitgeprägt und gestaltet. Wir verdanken ihm nicht nur die Weinviertelautobahn, sondern auch Themen wie den Weintourismus in Poysdorf und den großen Zusammenhalt in unserer Gemeinde."