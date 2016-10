Die Niederösterreich-Umrundung zu Fuß, die von fünf Freunden aus Poysdorf 2004 begonnen wurde, konnte heuer vollendet werden. Über 1000 Kilometer waren zu bewältigen.

"Faszination Niederösterreich in seiner Vielfalt"

„Wir lernten die Faszination Niederösterreichs in seiner Vielfalt kennen. Mit jeder Etappe veränderte sich die Landschaft, vom hügeligen Weinviertel zum flachen Marchfeld, in die Bucklige Welt und die Berge im Voralpenland übers Waldviertel wieder zurück in die Laaer Ebene“, schildern Wolfgang Souczek, Gerhard Glock, Karl Glock, Wolfgang Reidlinger und Harald Schreder begeistert.

Die heurige Etappe führte über Haugsdorf, Laa und Wildendürnbach nach Kleinschweinbarth, wo ein Besuch bei Altdechant George van Horick am Programm stand.

Die fünf Poysdorfer nützten für die letzte Nacht auch die Jakobsweg Pilgerherberge, wo sie von Maria und Alfred Kaller bestens verwöhnt wurden. Am Samstag ging es dann am Jakobsweg Weinviertel von Kleinschweinbarth nach Falkenstein und Poysdorf, wo die Ehefrauen für den Empfang im Rösslberg bereits kulinarische Spezialitäten am Griller sowie eine Torte vorbereitet hatten. In den vergangenen zwölf Jahren war klar, was im Sommer gemacht wird: Es wurde gewandert. Jetzt suchen die Männer nach einer neuen Herausforderung.