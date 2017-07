„Am 23. Juni 1957, also vor 60 Jahren wurde jungen Familien durch die Pfarre Poysdorf und das Engagement von Dechant Johannes Leyendecker geholfen, günstigen Wohnraum in Poysdorf zu schaffen.“, betonte Helmut Seidl bei der 60 Jahrfeier der Johannessiedlung. Vizebürgermeister Herbert Bauer betonte, dass dies die erste Siedlungsgründung in Poysdorf nach dem zweiten Weltkrieg war. Die Erbauer dieser Siedlung sind bis auf Elfriede und Alois Schlemmer schon alle verstorben. Viele der Kinder und Enkelkinder, die hier in der Gemeinschaft der Johannessiedlung großgeworden sind, waren aber mit ihrer Familie bei diesem Fest mit dabei.

Stadtrat Josef Fürst, der langjährige Nikolaus bei der Feier der Johannessiedlung, war der Festredner. Die Menschen haben damals mit einer Mischmaschine die Häuser aufgestellt und durch enge Zusammenarbeit es auch geschafft, für jeden von Ihnen leistbaren Wohnraum zu schaffen. Der Gründergeist der Johannessiedlung ist heute noch im engen Zusammenhalt zu spüren.

Mit Unterstützung von Steinmetzmeister Wilhelm Schreiber, der seinen Firmensitz auch in der Johannessiedlung am Rande der Johannessiedlung hat, wurde der Grundstein der Johannessiedlung saniert und durch eine Gedenktafel mit den Namen der Gründerfamilien erweitert. Kaplan Markus, der auch den Dankgottesdienst in der Stadtpfarrkirche feierte, segnete den Gedenkstein.