Im Vorjahr gab es in Poysdorf ein Pilotprojekt „Meine Busschule“, das aufgrund des großes Erfolges heuer in den Regelbetrieb aufgenommen wurde. Bei einer Pressekonferenz präsentierten die Fachexperten, was notwendig ist um die Verkehrssicherheit rund um den Autobus für Schulkinder weiter zu verbessern.

Volksschuldirektorin Maria Aicher-Kandler freute sich, dass neben den dritten Klassen im Herbst nun auch die zweiten Klassen in den Genuss dieses Verkehrssicherheitsprojektes kommen. Christian Kräutler vom Kuratorium für Verkehrssicherheit erläuterte, dass den Kindern theoretisches Wissen und auch praktische Umsetzung mitgegeben würden. Johann Tillich, ein bei den Kindern sehr beliebter Buschauffeur, stand mit einem neuen Autobus vor der Schule.

„Wir sind sehr besorgt um die Kinder, sie sind unsere wichtigste Kundengruppe!“Karl Hochhold, Verkehrsleiter ÖBB Postbus

Bernd Toplak von der AUVA war begeistert, dass sich die Kinder mit einem eigenen Lied und tollen Zeichnungen hier in das Projekt einbrachten. „Uns geht es darum, die Kinder für das Verhalten ian der Postbushaltestelle, beim Ein- und Aussteigen in den Bus und natürlich bei der Fahrt zu sensibilisieren.“

Die Kinder lernten, nicht direkt an der Gehsteigkante zu stehen, weil der Bus auch einschwenken muss. Sie erlebten bei einer Notbremsfahrt, wie es einem ergehen kann, wenn man nicht vorsichtig genug ist. Puppe Tommy, der Testdummy, musste fürs Einzwicken genauso herhalten, wie fürs Gehsteigkanten-Stehen oder den Flug durch den Mittelgang im Autobus.

Poysdorf hat sich, wie die anderen Gemeinden des Bezirkes Mistelbach, dem Sicherheitskonzept angeschlossen. So wird laufend versucht die Infrastruktur bei Gehsteigen - gerade im Bereich des Schul- und Kindergartenweges - zu verbessern. Karl Hochhold, der Verkehrsleiter der ÖBB Postbus erläuterte, dass es im Verkehrsverbund Ostregion 57 Mio. Fahrten pro Jahr gibt und davon 45 Mio. von Schülern und Lehrlingen absolviert werden. „Wir sind sehr besorgt um die Kinder, sie sind unsere wichtigste Kundengruppe“, betonte Hochhold. Er erläuterte auch, dass auch laufend Schulungen für die Lenker durchgeführt werden.