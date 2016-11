„Es geht weiter“ lautete das Motto des diesjährigen Tages der offenen Tür in der Fachschule Poysdorf.

„Wir arbeiten weiterhin hier in Poysdorf und später fließend übergreifend in Mistelbach mit viel Engagement weiter, um unseren Schülern die Kompetenzen mitzugeben, die sie auch in ihrem weiteren beruflichen Leben brauchen“, betonte Direktor Martin Faber.

Zwei Übungsfirmen wurden vorgestellt

Welche Vielfalt an Ausbildung die Schüler in der landwirtschaftlichen Fachschule in Poysdorf erhalten, zeigten die Präsentationen an den zwei Tagen. Vorgestellt haben sich auch die beiden neuen Übungsfirmen Brot-lerei und Liebe für Süßes, also kurz LFS.

Die Schüler des zweiten Lehrganges arbeiten hier unter der Betreuung von Waltraud Loibl praxisnah in einem Unternehmen mit all seinen Aufgabenbereichen von der Produktion bis zur Verwaltung zusammen.

„Die Schule hat derzeit 95 Schüler, das sind um 15 Prozent mehr als in den Vorjahren, was für mich ein Zeichen ist, dass dieser Schultyp mit einem Schwerpunkt auf Persönlichkeitsentwicklung in unserer Gesellschaft dringend gebraucht wird“, betonte Direktor Martin Faber.

Viele berufliche Entwicklungsmöglichkeiten

Die Schüler haben viele Chancen, um sich nach ihren Fähigkeiten in berufliche Richtungen zu entwickeln. „Jährlich sind auch drei bis vier Schüler bei uns, die nach der mittleren Reife einen Aufbaulehrgang zur Matura absolvieren, um sich schulisch weiterzuentwickeln“, betont Martin Faber in seiner Schulvorstellung.

„Die Eltern vertrauen uns die Kinder an und wir haben in Zeiten sinkender Geburtenraten steigende Schülerzahlen, weil wir so ein tolles Team an Lehrkräften haben, auf das man sich verlassen kann.“