„Es ist eine Freude durch die Kellergasse Alte Geringen zu spazieren. In den letzten Wochen ist hier dank der Kellerbesitzer sehr viel geschehen“, betonte Ortsvorsteher Erhard Seiser in seiner Ansprache. Auch Gemeinderat Bernhard Hugl, der das Organisationskomitee leitete, fand lobende Worte: „Wir Ketzelsdorfer zeigen uns hier dank unserer aktiven Vereine wirklich von der besten Seite.“

Bei einem herrlichen Frühlingsabend war auch der Besuch der langen Nacht großartig. Weit über 1.000 Besucher haben die Möglichkeit genützt ein wenig tiefer in die Kleinode der Alten Geringen vorzudringen. Die Kellergassenführer Johanna Schreiber und Emmerich Haimer begleiteten in ihren Kellergassenführungen die Gäste durch die Kellergasse.

„Unsere Vereine zeigen hier, welch große Vielfalt wir selbst in Orten mit 220 Einwohnern haben."Thomas Grießl

Den Beginn machte die Ortsmusik Ketzelsdorf unter Kapellmeister Erhard Reim. Mit dabei auch die Stodltaunza, die Salzkammergut Geigenmusi, die Volksmusikanten des Seminars, der Kirchenchor und der Chor takvoll.

Johann Kemminger war bei der Eröffnung mit der Haitapeitschn mit dabei, um diesen alten Brauch zu präsentieren. Auch Bürgermeister Thomas Grießl genoss den Abend in der Kellergasse. „Unsere Vereine zeigen hier, welch große Vielfalt wir selbst in Orten mit 220 Einwohnern haben. Ich bin mächtig stolz darüber, was die Ketzelsdorfer hier auf die Beine gestellt haben“, hob Grießl hervor.

Gut genützt wurde auch der Shutteldienst des Oldtimerclubs mit den alten Feuerwehranhängern. Auch Gäste der Poysdorfer Hotellerie waren so zur langen Nacht der Kellergassen unterwegs