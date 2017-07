Fritz und Frieda tanzen wieder“ unter diesem Motto lud das Weingut Robert Schodl erstmalig zu einer Weinparty in die Hindenburgstraße ein. „Unsere Freunde haben uns schon länger überredet, doch ein tolles Weinevent in unserem Hof zu veranstalten.“, erzählte Christina Schodl-Meier. „Als dann auch noch von Ihnen die Zusage kam, dass sie alle miteinander eifrig mithelfen, haben wir uns überreden lassen.“, ergänzte Robert Schodl. Geworden ist daraus ein wirklich tolles Fest in einer wunderschönen Hochsommernacht.

Alle fragten sich aber: „Wer sind Fritz und Frieda?“ Die Lösung ist einfach, es sind die beiden Frizzante. Der Weiße heißt Fritz, benannt nach dem leider schon verstorbenen Onkel von Robert Schodl, der sein Leben im Haus in der Hindenburgstraße verbrachte. Frieda ist der Rosa Frizzante und steht für Christinas Tante Elfrieda Kreuzwegerer aus Großkrut. „Sie erfreut sich zum Glück bester Gesundheit und ist ein großer Fan unseres Frizzantes. Daher haben wir ihn auch ihr gewidmet.“, erzählt Christina Schodl-Meier.

Unter den Gästen war auch Bürgermeister Thomas Grießl, der vor seinem Urlaubsantritt noch schnell einmal die Weinparty in Poysdorf genoss. Daniela Wilfing von der Kruta Lounge sorgte für die Cocktails. Gabriele Schodl von der Klause aus Staatz verwöhnte die Gäste mit den Snacks. Die Gäste waren ebenso wie die Gastgeber Christina und Robert Schodl bei der Weinparty glücklich. „Es ist schon toll, so gute, hilfreiche Freude zu haben.“, betonte Christina am Abend als Dankeschön.