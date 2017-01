„Come an See ist für uns eine Leistungsschau, um zu zeigen, was die Schüler der ersten beiden Jahrgänge schon alles gelernt haben“, betonte Martin Faber, der Direktor der Fachschule Poysdorf. Der erste Jahrgang sorgt für die Bewirtung. Der zweite Jahrgang gibt in der Küche sein Bestes und zauberte ein köstliches dreigängiges Menü auf den Tisch.

Unter den Gästen Bürgermeister Thomas Grießl, Lehrer und Schulleiter aus Poysdorf, Hohenau und Laa.