Um den Eltern gemeinsam mit ihren Kindern die Möglichkeit zu bieten die Schule kennenzulernen, fand am Samstag in der neuen niederösterreichischen Mittelschule in Poysdorf der Tag der offenen Tür statt.

Gezeigt wurde dabei ein Querschnitt durch das schulische Angebot und in Workshops wurden die Unterrichtsgegenstände spannend präsentiert. Ein besonderes Highlight war die Zaubershow im Physiksaal. Aber auch Turn- und Tanzvorführungen sowie Musik der Schulband standen auf dem Programm.

Wertschätzender Umgang untereinander

„Wir haben 260 Schüler aus den Gemeinden Drasenhofen, Falkenstein, Schrattenberg, Herrnbaumgarten und Poysdorf bei uns in der Schule. Das gemeinsame Arbeiten, ein gutes Schulklima und vor allem auch der wertschätzender Umgang untereinander ist für uns ein wichtiger Schwerpunkt im gemeinsamen Tun“, betonte die Direktorin Renate Schodl, die sich freute, auch Bürgermeister Thomas Grießl willkommen zu heißen.