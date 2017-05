Wo die Verkehrsinfrastruktur passt, da siedeln sich auch die Menschen an: Das zeigt der Vergleich der Einwohnerentwicklung in den Gemeinden des Bezirks.

Vergleicht man die Zahlen der vergangenen zehn Jahre, dann zeigt sich, dass die Gemeinden entlang der Nordautobahn die klaren Gewinner sind. Die peripheren Randgemeinden haben eher Probleme, die Bevölkerung in den Orten zu halten.

Besonders schlimm: Ottenthal. Die kleine Grenzgemeinde ist mit einem Minus von sieben Prozent DIE Abwanderungsgemeinde im Bezirk: „Unser größtes Problem ist, dass unsere Bevölkerungsstruktur überaltert ist“, sagt Bürgermeister Erwin Cermak: „Da helfen uns Bauplätze um günstige zehn Euro pro Quadratmeter wenig!“ Zumindest könne die Jugend im Ort gehalten werden: „Aber heuer hatten wir schon sechs Begräbnisse“, da kämen die Geburtenzahlen nicht mit.

Eingebremst hat sich die Abwanderung im Dreiländereck: Als die NÖN 2011 die Bevölkerungsentwicklung mit 2001 verglich, kämpften auch Herrnbaumgarten, Schrattenberg Großkrut und Altlichtenwarth mit einer Abwanderung von mehr als fünf Prozent. In den letzten Jahren verloren diese Orte in der Regel so um die zwei Prozent (Ausnahme Herrnbaumgarten)

Wo wollen die Menschen leben?

Statistik Austria

„Zu und Abwanderung halten sich bei uns die Waage“, sagt Schrattenbergs Bürgermeister Johann Bauer. Mit ein Grund, warum weniger Schrattenberger wegziehen und die Jugend gehalten werden kann, ist die Autobahn, die Ende des Jahres bis Poysbrunn reichen wird. Aber ebenso wichtig wie diese sei für die Grenzregionen schnelles Internet: „Da gehören wir zu den schlechtesten Gemeinden, das spüren wir bei der Arbeit sogar auf der Gemeinde!“, weiß Bauer. Das müsse verbessert werden, will man die jungen Menschen am Land halten.

Wo wollen die Menschen leben? Den stärksten Zuzug haben Wolkersdorf - durch seine Wien- und Autobahnknoten-Nähe begehrtester Wohnort im Bezirk - und Wilfersdorf, das ab nächstem Jahr durch die Autobahn erschlossen sein wird.

Regionaler Ausreißer seit Jahren: Neudorf. Obwohl an der Grenze gelegen und ohne wesentliche Straßenverbindung, steigt die Einwohnerzahl - entgegen des allgemeinen Trends im Land um Laa: „Bei uns gibt es immer schon frei verfügbare Bauplätze“, sagt Bürgermeisterin Erna Rauscher. Warum sich allerdings Neudorfs Bevölkerung seit Jahren entgegen dem Trend in der Region entwickelt, kann sie nicht genau dingfest machen: Die Infrastruktur passt, die Vereinsarbeit funktioniert prächtig und dank der Laa-Nähe gebe es auch Arbeitsplätze.

Das führe dazu, dass die Jungen hierbleiben wollen. „Aber wir haben die Abwanderung aus den anderen Ortsgemeinden in den Hauptort“, kennt Rauscher auch die Wanderbewegungen in der Gemeinde selbst.