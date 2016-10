Den Dachboden kann die FF Pürstendorf jetzt völlig ungefährdet nutzen: Eine neue Stahlstiege sorgt für sicheren Aufstieg zur Dachbodentüre.

Die Silberhelme haben am Dachboden des Feuerwehrhauses viel Material und Gebrauchsartikel, sowie alles für Veranstaltungen verstaut - von Gläsern bis Geschirr und andere Infrastruktur.

„Dass da nicht einmal einer runtergeflogen ist, grenzt eh‘ an ein Wunder“

Kommandant-Stellvertreter Josef Sieg

Früher wurden die Schachteln, Gebinde und Material über eine Leiter zur Dachbodentüre transportiert: „Dass da nicht einmal einer runtergeflogen ist, grenzt eh‘ an ein Wunder“, so Kommandant-Stellvertreter Josef Siegl, der oft die Verantwortung trug bei solchen Arbeiten.

Feuerwehr-Kommandant Martin Epp und sein Kommando haben bei der Gemeinde Ladendorf ihr Projekt Stahlstiege mit einem Kostenvolumen von rund 7.000 Euro eingereicht und das wurde auch positiv behandelt und ins Budget aufgenommen.

Kommandant bedankt sich für Unterstützung

Jetzt wurde die 3,20 Meter hohe Stahlstiege aufgebaut. Die örtliche Feuerwehr war bei dem Aufbau nicht untätig, sondern aktiv dabei. Ein Baum, der die Ausfahrt behindert hat und zu nahe am Mauerwerk stand, wurde im Vorjahr umgeschnitten. Heuer wurde ein Fundament in Eigenregie für die Stiege gebaut: „Der halbe Ort hat mitgeholfen. Ausbaggern, Schotter Fahren, Betonieren und bei der Montage haben viele mitgearbeitet“, so bedankt sich Epp über die NÖN nochmals.

Jetzt ist ein sicherer Aufstieg zur Dachbodentüre an der Nordseite des FF Hauses gewährleistet und ist natürlich eine riesige Aufwertung des kleinen Feuerwehrhauses.