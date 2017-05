„Ich habe immer schon gerne Interessantes gesammelt und so ist es eben auch zu einem reichen Fundus an Materialien gekommen“, erzählte Richard Hitter, der in Marterlwanderungen auch immer wieder gerne sein Wissen an die nächste Generation weitergibt.

Unter den Gratulanten auch Landesrat Karl Wilfing, der gemeinsam mit seinem Vater Karl Wilfing sen. zum Fest gekommen war. Der Senior war über 60 Jahre Mitglied im Kirchenchor und freute sich, gleich im Garten der Familie Hitter gemeinsam mit den Chormitgliedern einige Volkslieder zu singen.

Beim Kirchenchor war Richard Hitter über 35 Jahre als Notenarchivar tätig. Seine Gattin Anna war Organistin und wenn notwendig half Sohn Richard auch als Chorleiter in Wetzelsdorf aus.

Kirchenchorleiter Martin Evanzin gratulierte im Namen des Chores dem rüstigen Achtziger. Einige Späße haben sich die Senioren mit ihrem Obmann erlaubt.

Richard Hitter ist seit 2004 Obmann des Seniorenbundes und erhielt eine wunderschöne Torte, bei der die Kerzen nicht ausgingen und die noch dazu aus Styropor war. Dazu gab es auch noch einen Pillenbaum gegen die verschiedensten Wehwehchen als Überraschung.