Entspannung von der Politik für SPÖ Poysdorf.

Bereits zum 6. Mal luden SPÖ- Vorsitzender Hans Peter Vodicka und sein Team zum Rote Nelken Kränzchen ins Gasthaus Schreiber ein.

Unter den Gästen auch Nationalrätin Melanie Erasim, die alljährlich hier ist, um in gemütlicher Atmosphäre mit Freunden zu plaudern und auch bei einem Tänzchen von der nicht so gemütlichen Bundespolitik zu entspannen.

Auch SPÖ-Landtags Spitzenkandidat Christian Nikodym war beim Rote Nelken Kränzchen mit dabei. „Ich bin jedes Jahr gekommen und finde es toll, was die Poysdorfer hier auf die Beine stellen“, betont Nikodym.

Unter den Gästen auch Poysdorfs Bürgermeister Thomas Grießl, die SPÖ Gemeindemandatare und Volkshilfe Obmann Egon Englisch. Ein Besuch in seiner Heimat ist für den in Wolfpassing beheimaten SPÖ Gewerkschafter Robert Vielnascher der Ballbesuch in Poysdorf.

Hans Peter Vodicka bedankte sich bei der Poysdorfer Wirtschaft für die Preise der Tombola. Den Hauptpreis, eine Kette mit Lebensbaum, gewann Manuela Remes. Für beste Musik sorgte „Schurlie aus Wien“.