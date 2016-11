Beim Betreten der Burg bleibt einem vor Überraschung fast die Luft weg. Jahrzehnte lang waren die Bürger gewohnt, ihre Burg mit grauen, teilweise abgeschlagenen Mauern zu betrachten. Doch nun ist eine erstaunliche Verwandlung passiert. Die West- und die Nordwand des Innenhofes sind mit einem hellen Kalkputz verputzt, auf den beiden Pultdächern strahlen tonrote Dachziegel, aus den Fensterlaibungen gucken neue, braune Fensterrahmen.

Arbeiten gehen gut voran

Bürgermeisterin Brigitte Ribisch ist sehr zufrieden. Die Restaurierungsarbeiten gehen gut voran: „Wir sind im Zeitplan.“ Haben sich die Vorarbeiten, vor allem durch stete Abstimmungen mit dem Bundesdenkmalamt gezogen, geht es jetzt flott, auch wenn die Arbeiten nicht einfach sind. So musste die Irxen des Daches nach einer alten Arbeitsweise gedeckt werden.

Entlang des ersten Stocks wurden Scrafitti mit Abbildungen der 14 Nothelfer entdeckt. Die Datierung der in den Putz gemalten Bilder lässt noch auf sich warten. Nach genauer Vermessung wurden sie allerdings wieder überdeckt, da sie bei ständiger Freilegung beschädigt worden wären. Auch der Putz wird historisch korrekt ausgeführt, also mit gelöschtem Kalk, selbstgelöschtem wohlgemerkt. Dazu ist in der Mitte des Burghofes eine Kalkgrube zum Kalklöschen aufgebaut.

„Insgesamt werden wir 2016 und 2017 rund eine Million Euro verbauen und damit großteils Firmen in der Region beschäftigen.“

Bürgermeisterin Brigitte Ribisch freut sich über den wirtschaftlichen Impuls durch die Sanierungsarbeiten am Laaer Wahrzeichen.

Als Nächstes erhält die Südseite des Burghofes einen neuen Putz, die Fassade ist bereits eingerüstet. Dieser Gebäudeteil beherbergte einst das Biermuseum. Das soll hier auch später wieder seine Heimat finden. Doch dazu müssen diese Räume erst adaptiert werden. Außerdem wird es einen neuen Eingang geben. Der vorgebaute Stiegenaufgang aus Holz wird dazu nicht mehr benötigt und wurde bereits entfernt.

Die vierte und letzte Seite ist die Ostwand in Richtung Mühlbach. Gleichzeitig wird auch an den Toiletten gearbeitet. Eine Notwendigkeit, soll die Burg für Publikum geöffnet sein.

Auf den Gebäudeteilen im ersten Stock wurden alte Scrafitti der 14 Nothelfer gefunden. | zVg

Und dann wird noch an der Begehbarmachung des Butterfassturmes als Aussichtswarte gearbeitet.

Das alles soll bis 2017 umgesetzt werden. „Insgesamt werden wir 2016 und 2017 rund eine Million Euro verbauen und damit großteils Firmen in der Region beschäftigen: Tischler, Zimmerer, Spengler, Dachdecker und so weiter“, freut sich Ribisch über den enormen Impuls für die regionale Wirtschaft.

Die Renovierung der Innenräume erfolgt im Zuge der zweiten Bauphase. Hier soll ein großer Festsaal im ersten Stock des nördlichen Gebäudetraktes entstehen. Dazu müssen eine Treppe und ein Lift installiert werden. Auch für eine gastronomische Versorgung sollen Vorkehrungen getroffen werden. Ob das nur die notwendige Ausstattung für einen Caterer sein wird oder ob an einen Gastronomen verpachtet wird, ist noch offen.

Sanierungsarbeiten den Laaern präsentieren

Als Nächstes soll vor allem einmal die Bevölkerung über den Baufortschritt informiert werden. Mitte Jänner wird es daher einen Tag der offenen Tür und einen kleinen Vorgeschmack auf das geben, was sich die Bürgermeisterin einmal in großem Stil in der Burg vorstellen kann: Historische Feste mit Gauklern, Feuerschluckern, mittelalterlichem Essen und Vergnügungen.