Letzten Samstag gab es die Premiere des Stückes „Froschkönig“ im neuen Theatersaal im Kulturhaus in Schrattenberg. Gleich vorab: Die Vorstellung war ausverkauft und auch für die weiteren Vorstellungen gibt es nur mehr Restkarten.

Das Stück selbst, ein Märchen in zwei Akten von Christa Margret Rieken, frei nach dem Märchen der Gebrüder Grimm, passt gut auf die Bühne und ins neue Haus. Es ist den Laienschauspielern auf den Leib geschrieben und auch die Inszenierung ist prächtig, farbenfroh und geschmackvoll. Kinder und Erwachsene wurden an diesem späten Nachmittag ins Reich der Märchen mitgenommen oder an die Tage der eigenen Kindheit erinnert.

Die Laienschauspieler spielten wieder hinreißend. Während der Umbauphasen auf der Bühne – in den zwei Akten gibt es mehrere Szenenbilder – leitete Elke Müller (Regie) vor dem Vorhang mit zwei „Fliegen“ - im charmanten Gespräch mit dem jungen Publikum - zum nächsten Bühnenbild über.

Perfektion der Technik

Schwer ist es einen der Schauspieler auf der Bühne besonders hervorzuheben. Alle waren gleich gut und überzeugend, egal ob in einer großen Rolle oder in einem kleineren Bühnenpart. Michael Thill als Froschkönig war vor allem als Frosch liebenswert. Die Prinzessin – Katrin Schuster – als eher naive, verspielte Königstochter überzeugte mit ihrem Mitgefühl und auch Eduard Kemminger, als König, war ein Original, wie man sich eben einen Märchenkönig vorstellt.

Beeindruckend ist das neue Haus aber auch durch die Perfektion der Technik, die nun möglich ist. Die Akustik ist sehr gut, die Bühne ist großzügig und auch die Beleuchtung spielt alle Stücke. Kostüme, Bühnenbild und Requisiten auf der Bühne, bis zu den Frisuren der Schauspieler oder, etwa den langen Nasen der beiden Hexen, waren perfekt.

Es fällt jedenfalls schwer, das alles noch als Laienbühne zu bezeichnen. Man darf gespannt sein, was die Schrattenberger Theatertruppe in den nächsten Jahren da noch auf die Bühne bringen wird. Gratulation!

Karten & Co

Vorstellungen: Der Froschkönig ist noch Samstag, 12. November, Sonntag, 13. November, Samstag, 19. November und Sonntag, 20. November, jeweils um 17 Uhr zu sehen.

Restkartenvorverkauf unter 02555 24167.