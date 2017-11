„Fahrzeugbergung auf der B 46 zwischen Schrick und Lanzendorf.“ So lautete die Alarmierung für die Feuerwehren Schrick und Martinsdorf am 17. November gegen 14.50 Uhr. „Da im Einsatzgebiet der Freiwilligen Feuerwehr Schrick auf der B 46 kein Verkehrsunfall war, fuhren die Einsatzkräfte wieder Richtung Schrick und auf der Fahrt dorthin sahen wir den Einsatz auf der Autobahn A 5 in Fahrtrichtung Brünn“, schilderte ein Feuerwehrmann.

Fahrzeuginsassen leicht verletzt

Ein Auto war aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, auf dem Dach auf dem Pannenstreifen entlang geschlittert und erst danach zum Stillstand gekommen. Als die FFs endlich an der Unfallstelle ankamen, war das Rote Kreuz bereits vor Ort und kümmerte sich um die vier Fahrzeuginsassen, die alle mit leichten Blessuren davon kamen.

„Das Fahrzeug wurde mit Manpower wieder aufgestellt. Anschließend floss aus dem beschädigten Tank Treibstoff aus, der dann mittels Ölbindemittel gebunden wurde“, fasste ein Helfer die Arbeiten zusammen.

Während der Fahrzeugbergung musste der Verkehr auf der Richtungsfahrbahn Brünn immer wieder angehalten werden.