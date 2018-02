Sandra Höfling, Neo-Kauffrau in Schrick. | Michael Pfabigan

Nach dreimonatiger Vakanz eröffnete am Freitag der Nahversorger in der 1.000-Seelen-Ortschaft Schrick wieder. Als Betreiberin fand sich eine Schrickerin und gelernte Kauffrau.

NÖN: Warum haben Sie das Geschäft in Schrick übernommen?

Sandra Höfling: Ich wollte die Chance nutzen. Als Ortsvorsteher Johann Lehner zu mir kam und mich fragte, ob ich bereit sei, habe ich zugesagt.

Warum sind Sie als Kauffrau qualifiziert?

Höfling: Ich habe den Beruf von der Pieke auf gelernt und habe die Lehre beim Kaufhaus Heindl in Mistelbach gemacht.

Was ist das Reizvolle am Kauffrau-Dasein? Was sind die größten Probleme der Nahversorger?

Höfling: Die Herausforderung und der Kontakt mit den Kunden. Ich glaube, dass die lokalen Nahversorger groß unterschätzt werden, weil viele glauben, dass wir teuer sind und weniger Auswahl haben. So ist das nicht.