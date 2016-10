Vor Sitzungsbeginn hatte die SPÖ einen handschriftlich abgefassten Dringlichkeitsantrag eingebracht: Der Tagesordnungspunkt solle doch bitte abgesetzt werden, so der Antrag der SPÖ-Gemeinderäte. ÖVP und NEOS wollten den Punkt allerdings behandelt wissen.

Welchen Weg soll die Stadtgemeinde einschlagen?

Grundsätzlich dreht sich der politische Streit darum, welchen Weg die Stadtgemeinde einschlagen soll: Beim Altstoffsammelzentrum beim Bauhof herrscht Handlungsbedarf, Dichtheitsgutachten für den Betrieb fehlen, allgemein ist es in keinen zeitgemäßen Zustand mehr. Es gebe vier Varianten: Sanierung des Bestandes, Neubau am bestehenden Standort und ein Neubau an einem neuen Standort. Als vierte Variante hatte der GAUM (Gemeinde Abfall- und Umweltverband Mistelbach), der das ASZ seit einigen Jahren betreibt, ein neues Sammelzentrum im Wirtschaftspark Kettlasbrunn, wo der Verband bereits ein Grundstück besitzt, selbst ein neues Sammelzentrum errichtet. Die Varianten zwei und drei wurden von allen Fraktionen kategorisch aus Kostengründen abgelehnt. Die SPÖ ist für die Sanierung des bestehenden Sammelzentrums mit der Option, dass eben später eine Entscheidung über einen Neubau getroffen wird, die ÖVP präferiert die GAUM-Variante – die NÖN berichtete.

„Das ist Feigheit, sich nicht der Diskussion zu stellen“, kommentierte Vizebürgermeister Christian Balon den Auszug nach Sitzungsabbruch. Denn die notwendige zwei-Dirttel-Anwesenheit an Gemeindenräten war mit den ÖVP und dem NEOS-Gemeinderat nicht mehr gegeben: „Sie hätten ja auch ehrlich dagegen stimmen können!“

Die Sitzung wird am 27. Oktober fortgesetzt. Dann reicht eine einfache Mehrheit für Sitzungsfortführung und Beschluss.