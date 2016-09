Letzte Woche lud die Sportunion Niederösterreich die Vereine der Bezirksgruppe Mistelbach zur jährlichen Tagung. Dabei konnte Bezirksgruppenobmann Gerhard Schmatzberger seitens des Landesverbandes Vizepräsident Franz Dechantsreiter, Landesjugendreferentin Veronika Brandl, Landes geschäftsführer Markus Skorsch und Regionalkoordinatorin Katharina Maritschnig begrüßen.

Biedermann und Öhler vertreten Bezirksvereine

Inhaltlich bildeten die neue Registrierkassenpflicht für Sportvereine sowie die vereinsrechtlichen Vorgaben zur Abwicklung einer Generalversammlung die Themenschwerpunkte. Da Schmatzberger nach 20 Jahren nicht mehr für die Funktion des Bezirksgruppenobmanns zur Verfügung stand, gab es bei den Neuwahlen auch personelle Veränderungen.

So werden die Bezirksvereine zukünftig durch Karl Biedermann (Sportunion Wolkersdorf) und BGO-Stv. Gerhard Öhler (Sportunion Mistelbach) in der NÖLandesleitung vertreten.

Zum Ehrenbezirksgruppenobmann ernannt

Schmatzberger, der seit 1973 auch überregional für die Sportunion in verschiedensten Funktionen aktiv war, bis 1994 federführend am Aufbau der lokalen Fußball iga (Anm.: der heutigen 3. Klasse Mistelbach) gewirkt hat, daneben die Basisarbeit für den Frauenfußball im Weinviertel gelegt hat und seit 1996 als Bezirksgruppenobmann in der Landesleitung verankert war, wurde von den Bezirksvereinen mit Standing Ovations verabschiedet und einstimmig zum Ehrenbezirksgruppenobmann ernannt.

Folgendes Statement von Skorsch unterstreicht das: „Gerhard hat nicht nur im Bezirk Mistelbach, sondern im ganzen Weinviertel viele Initiativen gestartet. An der Entwicklung der Sportunion in der gesamten Region hat er damit wesentlichen Anteil.“ Schmatzberger selbst zeigte sich sichtlich gerührt: „Das freut mich, ich werde aber weiter beratend zur Seite stehen. Was mich besonders freut, dass heute 15 ehemalige Union-Vereine von der 1. Klasse im NÖFV-Spielbetrieb stehen.“