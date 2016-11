Geht es uns nicht auch allen manchmal so? Gefangen zwischen zwei Polen: dem Versuch, ökologisch richtig zu leben und der Versuchung, alle Viere grade sein zu lassen und einfach nur zu genießen. Manfred Linhard und Georg Bauernfeind haben diese beiden Seiten in Form von zwei extremen Charakteren, dem simpel gestrickten Hans Wurst und dem Ökofreak und Burn out fall Heinrich Nüchtern Wirklichkeit werden lassen und lassen sie in einer Kur- Klinik aufeinander prallen, in der sich die Absurdidäten beider Lebensweisen so richtig plastisch heraus zu bilden beginnen.

Mit wenig erhobenem Zeigefinger, und viel schrägen Humor zeigen die beiden Kabarettisten, so gut gemeint es auch immer sei, dass keine Extremposition wirklich Sinn macht.

Doch zuerst weiden sich die beiden Komödianten an ihren verkorksten Gestalten und lassen sie im Laufe der Kur genüsslich fast eine Kehrtwendung vollführen.

Nur wenn man über etwas lachen kann, ist man auch bereit, darüber nach zudenken, ist das Motto von Manfred Linhart.